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Kadıköy'de yangın faciası: 1 kişi yaşamını yitirdi

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde 10 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında ağır yaralanan Süha Oğuzertem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadıköy'de 10 katlı apartmanda çıkan yangında yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak'ta 10 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Daireye giren ekipler yaptıkları kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen Süha Oğuzertem'in ağır yaralandığını belirledi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Oğuzertem, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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