Devlet Bahçeli 99 gün sonra Meclis'e Sırrı Süreyya Önder için geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için TBMM salonunda anma töreni düzenlendi. Törene DEM Partili vekillerin yanı sıra Meclis Başkanı Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli de geldi. Bahçeli hastalığı sebebiyle 99 gündür meclisten uzaktı.

Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evinde istirahat eden MHP lideri Devlet Bahçeli, 99 gün sonra Meclis'e Sırrı Süreyya Önder'i anma töreni için geldi. Bahçeli hastalığı sonrasında ilk ziyaretini Alparslan Türkeş'in mezarına yapmıştı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutunda ağırlayan Bahçeli, aylar sonra Meclis'e geldi.

Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma törenine katılan MHP lideri Bahçeli, Kurtulmuş ve DEM Partili milletvekilleri ile sohbet etti.