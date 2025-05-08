İstanbul'da kahreden görüntü! Küçük çocuk servis aracının altında kaldı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da servis aracının altında kalan 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Kahreden anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mevlana Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta öğle saatlerinde okuldan dönen ağabeyini bekleyen 5 yaşındaki Metehan Kirazlı, servis aracını görünce yola çıktı. Bu sırada bir öğrencinin indiği servis aracı, daha sonra yolda oturan çocuğun üzerinden geçti.
Aracı durduran sürücü, servis aracıyla Metehan Kirazlı'yı Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Kirazlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, servis şoförü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.