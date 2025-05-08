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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Aile Yılı'nda yuva kuracaklara desteği artırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz." dedi. Erdoğan, "Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum. İçinde bulunduğumuz dönemde evliliğin kolaylaştırılması lazım, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım" diye konuştu.

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