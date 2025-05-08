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AK PARTİ

AK Partili Ömer Çelik: Terör örgütü silah bırakmalı, feshini ilan etmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Terör örgütünün kendisini feshetmesi ve silah bırakması ile ilgili kararı en kısa zamanda bir an evvel açıklaması önemlidir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. “Terörsüz Türkiye” sürecine değinen Çelik "Terörsüz Türkiye süreci devlet politikasıdır. Hassasiyetle tüm boyutları ile takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Terör örgütünün tüm unsurları ile tüm şubeleri ve uzantıları ile birlikte silah bırakması ile feshini ilan etmesi gerekmektedir. " dedi ve şunları kaydetti: 

"Terör örgütünün feshini ilan etmesi ve silah bırakması ile ortaya çıkacak süreç yeni ve önemli aşamaya işaret edecektir. 

"Bir an evvel açıklanması önemlidir"

Terör örgütünün kendisini feshetmesi ve silah bırakması ile ilgili kararı en kısa zamanda bir an evvel açıklanması önemlidir.  Sürecin somut olarak gerçekleşmesi gerekiyor, sözde kalmaması gerekiyor.

Somut olarak nasıl hayata geçeceğini devlet kurumlarımız sahada takip edecektir. Teyit edilmesi halinde devlet politikasının gereği olarak da devletin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir, rapor edilecektir."

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