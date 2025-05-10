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Tekirdağ'da otizmli çocuğa darp! Görüntüleri izleyen baba soluğu savcılıkta aldı

Tekirdağ'da bir baba otizmli çocuğunun özel bir spor akademisinde spor yaptığı anları izlerken, çocuğunun darp edildiğini fark etti. Baba elindeki görüntülerle Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

Fabrika işçisi Özkan Çavuş, otizmli oğlu E. Çavuş'u eğitim alması için ilçede bulunan özel bir spor akademisine gönderdi. Burada eğitmenler gözetiminde spor yapan E. Çavuş'un görüntüleri, rutin aralıklarla video kaydına alınarak aileye gönderildi. Kayıtları inceleyen Çavuş, eğitmenlerden E.G'nin verilen hareketleri tam yapamadığı için oğluna tokat attığını fark etti. Çavuş, elindeki görüntülerle Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.

Baba Özkan Çavuş, polise verdiği ifadeden oğlunun 2 yıldır akademide eğitim aldığını, arada kendilerine görüntülerin atıldığını ve son atılan görüntüleri izlerken eğitmenin çocuğa tokat attığını gördüklerini söyledi.

Öte yandan, çocuğa tokat attığı iddia edilen eğitmen E.G. ise konuyla ilgili gereken açıklamaları daha sonra avukatları aracılığıyla yapacağını belirtti.

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