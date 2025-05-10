Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye hakem göndermesi

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgularken Fenerbahçe’ye göndermede bulunarak, “Takipçimiz dün 8 kişi kalmalıydı ama hakem yönetimi sayesinde maçı 11 kişi tamamladı” dedi. Mourinho'nun “Şampiyon önceden belliydi” çıkışına ise polemiğe girmediklerini belirterek yanıt vermekten kaçındı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Güzel bir futbol akşamı, tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek başkanımızın liderliğinde 25. şampiyonluğa, 5'nci yıldıza kavuşacağız." dedi.

Kimsenin mutlu olmadığı, sıkıntılı bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünkü maçın hakem yönetimi de sezonun bir özeti gibiydi. 8 kişi kalması gereken bir takım, takipçimiz, yıllardır aynı takibi sürdürüyor. Takipçimiz dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimi ile 11 kişi tamamladı. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz. Bugün takımımız iyi bir maç oynadı. Okan hocamız ve futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Çarşamba günü Türkiye'nin en büyük iki kulübü bir final oynayacak. Türkiye'nin iki büyük kulübünün oynayacağı bir final. Kim hak ediyorsa o kazansın."

Öztürk, Trabzonspor yönetiminin kendilerini çok iyi ağırladığını belirterek, "Bugün Trabzonspor yönetimi her zaman olduğu gibi Ertuğrul Doğan başkan bizi harika ağırladı. Maç sonrası centilmence tebrik etti. Trabzon taraftarı her zamanki konukseverliği ile harikaydı. Güzel bir futbol akşamı, tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek başkanımızın liderliğinde 25. şampiyonluğa, 5'nci yıldıza kavuşacağız" dedi.

Trabzonspor U19 takımını UEFA Gençlik Ligi'nde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eden Öztürk, "U19 takımı gururumuzu kabarttı. Onlar sadece Trabzon'un evlatları değil Türkiye'nin evlatları. Ümit ediyorum ki ileriki yaşlarında farklı takımlarda görev alırlar, bizim gururumuz olmaya devam ederler." ifadelerini kullandı.

"Biz polemiğe girmiyoruz"

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun "Bu sene şampiyon önceden belirlenmişti." söyleminin sorulması üzerine Öztürk, "Biz polemiğe girmiyoruz. Maçla ilgili sorunuz varsa ona girelim. Teknik direktörlere teknik direktörler cevap verir. Başkanlar, ikinci başkanlar değil." dedi.