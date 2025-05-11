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Kerem Aktürkoğlu attı, şampiyonluk ümidi son haftaya kaldı

Portekiz Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Benfica ile Sporting'in 1-1 berabere kaldığı dev maçta Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya galibiyeti getirmedi ve şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı. İkili averajda önde olan Sporting avantajı elinde tutarken, Benfica'nın şampiyon olabilmesi için rakibinin puan kaybı gerekiyor.

Portekiz Ligi'nin 33. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Benfica ile Sporting karşı karşıya geldi.

Estadio da Luz'da oynanan maç, Sporting'in 4. dakikada Trincao ile bulduğu golle başladı.

Benfica, 66'da Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle eşitliği bozdu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 berabere sona erdi.

Benfica ve Sporting puanları 79'a yükseltti.

Benfica ve Sporting eşit puana sahip olsada ilk maçı kazanan Sporting ikili averajda avantajlı konumda. Benfica rakibini 2 farklı yenebilseydi sahasında şampiyonluğunu ilan edecekti. Dev maç 1-1 bitti ve şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı.

Ligin 34. haftasında Sporting sahasında Guimaraes'i konuk edecek. Benfica ise Braga deplasmanına gidecek. Benfica şampiyon olabilmek için rakibinin puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

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