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DÜNYA

Macron uyuşturucu kullanıyor iddiası! Trendeki görüntüler çok konuşuldu, Elysee Sarayı sessizliğini bozdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna'ya tren yolculuğu sırasında çekilen görüntüler ortalığı karıştırdı. Cumhurbaşkanı Macron'un uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü. Elysee Sarayı bu iddiayı reddetti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı'nın X hesabından iddiayla ilgili yapılan açıklamada, "Avrupa'nın birliği rahatsız edince dezenformasyonla basit bir peçete, uyuşturucu gibi gösteriliyor. Bu yalan haber, Fransa'nın dışarıdaki ve içerideki düşmanları tarafından yayılıyor. Manipülasyonlara karşı dikkatli olun." ifadeleri kullanıldı.

Elysee Sarayı, açıklamada trendeki masanın üzerinde bulunan peçetenin fotoğrafını "Bu, burnu silmek için bir peçete" ve Macron, Merz ile Starmer'in bulunduğu diğer kareyi de "Bu da barışı ilerletmek için Avrupa'nın birliği" ifadeleriyle paylaştı.

Macron, geçen hafta Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile aynı trenle Ukrayna'ya gitmişti.

Avrupalı liderlerin trendeki görüşmeleri sırasında çekilen videoyla ilgili sosyal medyada "Fransa Cumhurbaşkanı'nın uyuşturucu kullandığı" iddiaları gündeme gelmişti.

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