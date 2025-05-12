Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel siyaset ve ekonominin fırtınalı döneminde Türkiye'nin kaptan köşkü liyakatli, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir, emin ve ehil ellerdedir. Türkiye'nin pusulası aydınlık, müreffeh ufukları gösteriyor. Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan ile Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle neticelendirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki aşamada da provokasyonlara gelinmemesi konusundaki dostane uyarımızı burada tekrarlıyorum. Bizim bu tarz krizlerde duruşumuz bellidir. Biz, daima barışın, istikrarın, diplomasinin ve diyaloğun tarafındayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya-Ukrayna) Tarafların itimadını kazanmış ülke olarak, görüşmelere katkıya hazır olduğumuzu, ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı dile getirdik. Son temaslarla birlikte yeni fırsat penceresinin açıldığını görüyoruz. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye' hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir eşiği daha aştık. Alınan kararı, ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Terörün, şiddetin devreden çıkmasıyla, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere, her alanda yeni dönemin kapıları açılacaktır. İstihbarat teşkilatımız, diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması için bundan sonraki süreci çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. (Terörsüz Türkiye hedefi) Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız." ifadelerini kulandı.