BIST 9.747
DOLAR 38,77
EURO 43,04
ALTIN 4.035,82
GÜNCEL

Bahar Feyzan'dan PKK'nın feshiyle ilgili tepki çeken yorum: Topluma ne faydası var?

Gazeteci Bahar Feyzan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının sıradan bir vatandaşa katkısının olmayacağını savundu.

Devlet Bahçeli'nin ilk adımıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği, birçok siyasi, diplomatik ve sanatçı şahsiyetin, sivil toplum örgütlerinin desteklediği "Terörsüz Türkiye" süreci, bölücü terör örgütünün silah bırakma kararını resmen açıklamasıyla yeni bir eşiğe girdi.

Yurt genelinde karar halaylarla kutlanırken, uluslararası camiada da Türkiye'nin terörle mücadeledeki barışçıl başarısından övgüyle söz ediliyor.

Ne var ki, toplumdaki yeşeren umudu anlayamayan bazı kesimler, sırf muhalif olmak adına, yaşanan gelişmelere şüphe ile bakmayı da geçip, süreci baltalama, umutları kırma eğiliminde.

BAHAR FEYZAN: "BİZE NE FAYDASI VAR"

Gazeteci Bahar Feyzan, terör örgütünün silah bıraktığını ve kendini feshettiğini resmen açıklamasının, topluma "faydası olmadığını" savundu:

PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının bize faydası ne? Gerçekten bir samimiyetle soruyorum bunu. Ben zaten savaşmıyorum ki sokağa çıkıp. Çok naif ve basit bir yerden soruyorum. Ben zaten PKK ile Kürdün ayrımını yapabilen biriyim. Defalarca lanetliyoruz. Şehirde etkileri yok, peki bugün sıradan bir vatandaşın hayatına katkısı ne? Ahmet efendinin faydası ne? Bunu açıklayın..

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bahar Feyzan'dan PKK'nın feshiyle ilgili tepki çeken yorum: Topluma ne faydası var?
Bahar Feyzan'dan PKK'nın feshiyle ilgili tepki çeken yorum: Topluma ne faydası var?
Gümüşhane'de heyelan nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor
Gümüşhane'de heyelan nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor
Kadıköy'de büyük protesto hazırlığı! Beyaz mendil...
Kadıköy'de büyük protesto hazırlığı! Beyaz mendil...
Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu!
Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu!
Dışişleri Bakanı Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler
Dışişleri Bakanı Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler
Netanyahu, ABD-İsrail çifte vatandaşı esirin "askeri baskı" sayesinde serbest kaldığını savundu
Netanyahu, ABD-İsrail çifte vatandaşı esirin "askeri baskı" sayesinde serbest kaldığını savundu
Çorum’da atletizm sahasına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çorum’da atletizm sahasına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
Kayakla Atlama Milli Takımı, ilk kampını Slovenya'da yapacak
Kayakla Atlama Milli Takımı, ilk kampını Slovenya'da yapacak
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Ankara'da "Avrupa'nın Güvenliğini Şekillendirmek" paneli düzenlendi
Ankara'da "Avrupa'nın Güvenliğini Şekillendirmek" paneli düzenlendi
Bakan Şimşek, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi
Bakan Şimşek, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi