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Ali Yerlikaya'dan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu: Önemli bir evre gerçekleşmiştir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'nın kendini feshetme kararını "Terörsüz Türkiye'de önemli bir evre" olarak nitelendirerek, bu sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin duruşuyla sağlandığını söyledi. Yerlikaya, bu zaferin milletin birliğine dayandığını vurgulayarak şehit ve gazilere minnet duygularını iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirirken, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla, Terörsüz Türkiye'de önemli bir evre gerçekleşmiştir." dedi.

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuyla, Terörsüz Türkiye’de önemli bir evre gerçekleşmiştir.

Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir.

Bu zaferin sahibi milletimizdir. Teminatı, birliğimizdir. Bu tarihi sürece destek veren; dualarıyla, cesaretleriyle, vakarlarıyla, kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle bir kez daha vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ailelerimizi derin bir hürmetle yâd ediyorum.

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