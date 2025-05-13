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Bayraktar TB3 SİHA'lardan MAM-L ile hedefe tam isabet

Baykar tarafından geliştirilen milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün iki prototipi, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu gemisinden havalanarak ROKETSAN'ın MAM-L mühimmatıyla tam isabetle atış gerçekleştirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen tatbikat kapsamında PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar MAM-L ile atış testini başarıyla tamamladı.

TCG Anadolu gemisinden havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar, ASELSAN'ın geliştirdiği yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500'ü kullanarak test kapsamında belirlenen hedefi MAM-L mühimmatıyla tam isabetle vurdu. Bayraktar TB3 SİHA'lar görevlerini tamamladıktan sonra TCG Anadolu'ya geri döndü.

9 Mayıs'ta Keşan'dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar, TCG Anadolu gemisine intikal ederek konuşlanmıştı. Konuşlanmanın ardından gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri yapılmıştı.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra barındıracağı kabiliyetlerle sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme yeteneğiyle donatılan milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlarla taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.

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