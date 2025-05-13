BIST 9.700
DOLAR 38,76
EURO 43,22
ALTIN 4.044,51
GÜNCEL

Bakan Murat Kurum: Belediyelerin ve özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğu kentsel dönüşümdür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'da konuştu. "23 Nisan İstanbul depremi hepimiz için büyük bir uyarıdır" diyen Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm bugün artık belediyelerin ve özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğudur, çalışma alanıdır. Hep birlikte el ele vereceğiz. Şehirlerimizi, sanayi alanlarımızı bu depreme dirençli hale getireceğiz." dedi.

Bakan Murat Kurum'un açıklamaları şöyle: "Milli güvenlik meselesi dediğimiz depremi, şehirlerimizden ve vatandaşımızın gündeminden bir an önce çıkarmak istiyoruz. Deprem dönüşümünü ülkemizin, şehirlerimizin tek gerçeği olarak kabul ediyoruz.

11 ilimizde şu anda adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde şehirler inşa ediyoruz. 250 bininci konutumuzun anahtarlarını da önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımız ve İlham Aliyev'in teşrifleriyle teslim edeceğiz.

Yıl sonuna kadar da söz verdiğimiz 453 bin konutu tamamlayarak evine girmemiş tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacağız. Bu çalışmalarımız bittikten sonra başta istanbul olmak üzere Marmara'ya odaklanacağız. 

Deprem bölgesinde edindiğimiz tecrübeyi hızlıca Marmara'daki illerimize aktaracağız. Başta İstanbul olmak üzere. 23 Nisan İstanbul depremi hepimiz için bir uyarıdır. Kentsel dönüşüm bugün artık belediyelerin, özel sektörümüzün sorumluluğudur, çalışma alanıdır. Hep birlikte el ele vereceğiz. Şehirlerimizi, sanayi alanlarımızı, şehrin altyapısını depreme dirençli hale getireceğiz.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Uraloğlu duyurdu! Ro-ro hatlarında taşınan araç sayısı geçen yıl 706 bini aştı
Bakan Uraloğlu duyurdu! Ro-ro hatlarında taşınan araç sayısı geçen yıl 706 bini aştı
Askeri helikopter Antalya açıklarında acil iniş yaptı
Askeri helikopter Antalya açıklarında acil iniş yaptı
Donald Trump, Suudi Arabistan'da kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
Donald Trump, Suudi Arabistan'da kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
8 kişi hayatını kaybetmişti! Çanakkale'deki kazanın dehşete düşüren görüntüsü
8 kişi hayatını kaybetmişti! Çanakkale'deki kazanın dehşete düşüren görüntüsü
Özgür Özel : Ben 180 derece dönen biri değilim deyip masaya vurdu
Özgür Özel : Ben 180 derece dönen biri değilim deyip masaya vurdu
Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı! Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı! Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
Kızamık geri döndü! Aşısız çocuklar büyük risk altında
Kızamık geri döndü! Aşısız çocuklar büyük risk altında
Bayraktar TB3 SİHA'lardan MAM-L ile hedefe tam isabet
Bayraktar TB3 SİHA'lardan MAM-L ile hedefe tam isabet
Bahar Feyzan'dan PKK'nın feshiyle ilgili tepki çeken yorum: Topluma ne faydası var?
Bahar Feyzan'dan PKK'nın feshiyle ilgili tepki çeken yorum: Topluma ne faydası var?
Ali Yerlikaya'dan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu: Önemli bir evre gerçekleşmiştir
Ali Yerlikaya'dan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu: Önemli bir evre gerçekleşmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz
Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti