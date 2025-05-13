Bakan Murat Kurum: Belediyelerin ve özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğu kentsel dönüşümdür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'da konuştu. "23 Nisan İstanbul depremi hepimiz için büyük bir uyarıdır" diyen Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm bugün artık belediyelerin ve özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğudur, çalışma alanıdır. Hep birlikte el ele vereceğiz. Şehirlerimizi, sanayi alanlarımızı bu depreme dirençli hale getireceğiz." dedi.

Bakan Murat Kurum'un açıklamaları şöyle: "Milli güvenlik meselesi dediğimiz depremi, şehirlerimizden ve vatandaşımızın gündeminden bir an önce çıkarmak istiyoruz. Deprem dönüşümünü ülkemizin, şehirlerimizin tek gerçeği olarak kabul ediyoruz.

11 ilimizde şu anda adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde şehirler inşa ediyoruz. 250 bininci konutumuzun anahtarlarını da önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımız ve İlham Aliyev'in teşrifleriyle teslim edeceğiz.

Yıl sonuna kadar da söz verdiğimiz 453 bin konutu tamamlayarak evine girmemiş tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacağız. Bu çalışmalarımız bittikten sonra başta istanbul olmak üzere Marmara'ya odaklanacağız.

Deprem bölgesinde edindiğimiz tecrübeyi hızlıca Marmara'daki illerimize aktaracağız. Başta İstanbul olmak üzere. 23 Nisan İstanbul depremi hepimiz için bir uyarıdır. Kentsel dönüşüm bugün artık belediyelerin, özel sektörümüzün sorumluluğudur, çalışma alanıdır. Hep birlikte el ele vereceğiz. Şehirlerimizi, sanayi alanlarımızı, şehrin altyapısını depreme dirençli hale getireceğiz.