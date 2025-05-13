BIST 9.694
DOLAR 38,78
EURO 43,13
ALTIN 4.056,17
GÜNCEL

Askeri helikopter Antalya açıklarında acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

Helikopterin acil iniş yaptığı bölgedeki askeri hareketlilik dron ile görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Donald Trump, Suudi Arabistan'da kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
Donald Trump, Suudi Arabistan'da kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
8 kişi hayatını kaybetmişti! Çanakkale'deki kazanın dehşete düşüren görüntüsü
8 kişi hayatını kaybetmişti! Çanakkale'deki kazanın dehşete düşüren görüntüsü
Özgür Özel : Ben 180 derece dönen biri değilim deyip masaya vurdu
Özgür Özel : Ben 180 derece dönen biri değilim deyip masaya vurdu
Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı! Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı! Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
Kızamık geri döndü! Aşısız çocuklar büyük risk altında
Kızamık geri döndü! Aşısız çocuklar büyük risk altında
Bayraktar TB3 SİHA'lardan MAM-L ile hedefe tam isabet
Bayraktar TB3 SİHA'lardan MAM-L ile hedefe tam isabet
Bahar Feyzan'dan PKK'nın feshiyle ilgili tepki çeken yorum: Topluma ne faydası var?
Bahar Feyzan'dan PKK'nın feshiyle ilgili tepki çeken yorum: Topluma ne faydası var?
Ali Yerlikaya'dan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu: Önemli bir evre gerçekleşmiştir
Ali Yerlikaya'dan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu: Önemli bir evre gerçekleşmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz
Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Ses Partisi lideri Bahçeli için ağlayınca spikerin verdiği tepki; 'Ay kıyamam...
Ses Partisi lideri Bahçeli için ağlayınca spikerin verdiği tepki; 'Ay kıyamam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar