Suriyeli bakan ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti! Trump Erdoğan istedi demişti

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamayla Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Karar, Suriye'de büyük yankı uyandırırken Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar, süreçte Türkiye'nin rolüne dikkat çekerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Donald Trump, yaptırımların kaldırılmasını Erdoğan'ın istediğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun Suudi Arabistan ayağında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Trump, uzun süredir devam eden Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırıldığını resmen ilan etti. Bu açıklama Şam'da kutlamalarla karşılanırken, Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar kararı değerlendirdiği canlı yayında ağladı.

Türkiye'ye teşekkür etti gözyaşı döktü

Bakan al-Shar, alınan karardan dolayı sürece büyük katkı sağlayan başta Türkiye olmak üzere, Suudi Arabistan ve Katar'a teşekkür etti. Konuşmasında Suriye halkının ve diplomasisinin bu süreçte oynadığı role de dikkat çeken Bakan al-Shar, "Katar'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Suriye liderliğine ve halkımıza minnettarız. En içten teşekkürlerim de Sayın Donald Trump'a" ifadelerini kullandı.

Trump, Erdoğan istedi demişti

Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" dedi.