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Ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki genci hayattan kopardı

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Ehliyetsiz 16 yaşındaki sürücünün çarptığı Sofioğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da 17 yaşındaki kızın ölümüne neden olan trafik kazası anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda 6 Mayıs'ta yolun karşısına geçmek isteyen Kübra Sofioğlu'nun ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki C.G'nin kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Sofioğlu'na süratle gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

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