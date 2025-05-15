Korkunç olay! TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü

Meksika'da sosyal medya fenomeni Valeria Marquez'in öldürülmesi ülke gündemine oturdu. 23 yaşındaki fenomen TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada vurularak öldürüldü.

23 yaşındaki Valeria Marquez Meksika’da güzellik ve makyaj üzerine içerikler üreten fenomen bir isimdi. Sosyal medya fenomeni Valeria Marquez, korkunç bir saldırıya kurban gitti. TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın yapan Marquez, o sırada silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Meksika'nın Zapopan kentinde Marquez’in çalıştığı bir güzellik salonunda meydana geldi.

Marquez'in öldürülmeden saniyeler önce TikTok canlı yayını açıktı. Videoda, “Geliyorlar,” dediği ve ardından arka plandan birinin “Vale?” diye seslendiği duyuldu. Marquez “Evet?” diye yanıt verdikten sonra yayının sesini kapattı. Kısa bir süre sonra ise saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Saldırıdan hemen sonra biri cep telefonunu yerden alırken, kısa süreliğine yüzü canlı yayında göründü. Ardından yayın sona erdi.

Valeria Marquez’in Instagram ve TikTok’ta toplamda yaklaşık 200 bin takipçisi bulunuyordu.