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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray!

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, kupayı 19. kez müzesine götürdü.

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Ayrıca Galatasaray'ın üç golünün asistini yapan isim Yunus Akgün oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 2024-2025 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.

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