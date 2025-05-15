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Bakan Kemal Memişoğlu: "Biraz fazlamız varmış iş başa düştü...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında kendi vücut kitle indeksi ölçümünü de yaptırdığını belirterek, "Biraz fazlamız varmış. İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından 81 ilde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kendi vücut kitle indeksi ölçümünü de yaptırdığına işaret eden Memişoğlu, paylaşımına, "Biraz fazlamız varmış. İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz." notunu düştü.

Memişoğlu, paylaşımında, Bakanlık yerleşkesi ve çevresinde bürokratlarla birlikte yürüyüş yaptığı görüntülere de yer verdi.

Bakan Memişoğlu, büfeden de sade soda satın alarak, "Spora ve yürümeye karar verdim, herkes gibi. Kilo sağlığa zararlı." değerlendirmesinde bulundu.

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