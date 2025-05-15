Cengiz Çandar spikeri fırçaladı YPG 27 Şubat çağrısında yok

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar canlı yayında Rûdaw spikeri Dilbixwîn Dara’yı kötü tersledi. YPG'nin silah bırakıp bırakmayacağıyla ilgili soruya Çandar, “Siz YPG’yi niye soruyorsunuz? YPG adı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat tarihli çağrısında geçiyor mu? YPG kongresini toplasın, kendini feshetsin diye bir şey yok. Suriye’de apayrı bir süreç yürüyor" dedi.

Terör örgütü PKK, "12. Kongresi" adını verdiği toplantıyla kendini feshetti. Fesih kararında PKK dışında örgütün Suriye'deki sözde uzantısı PYD/YPG'den bahsedilmemesi tartışma yarattı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimini (IKBY) yöneten Barzani ailesinin televizyon kanalı Rudaw TV'ye konuştu.

Dara “Rojava’daki YPG ve SDG de silahları bırakacaklar mı” diye sorunca Cengiz Çandar hiddetlenerek şunları söyledi:

“Siz YPG’yi niye soruyorsunuz? YPG adı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat tarihli çağrısında geçiyor mu? Böyle bir çağrı var mı YPG’ye? Hayır, ben size sorayım. Siz bu soruyu niçin soruyorsunuz diye soruyorum. YPG adı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat çağrısında yok. Bugüne kadar hiçbir açıklamada YPG kongresini toplasın, kendini feshetsin diye bir şey yok.”