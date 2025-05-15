BIST 9.665
DOLAR 38,72
EURO 43,60
ALTIN 3.923,17
GÜNCEL

Cengiz Çandar spikeri fırçaladı YPG 27 Şubat çağrısında yok

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar canlı yayında Rûdaw spikeri Dilbixwîn Dara’yı kötü tersledi. YPG'nin silah bırakıp bırakmayacağıyla ilgili soruya Çandar, “Siz YPG’yi niye soruyorsunuz? YPG adı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat tarihli çağrısında geçiyor mu? YPG kongresini toplasın, kendini feshetsin diye bir şey yok. Suriye’de apayrı bir süreç yürüyor" dedi.

Terör örgütü PKK, "12. Kongresi" adını verdiği toplantıyla kendini feshetti. Fesih kararında PKK dışında örgütün Suriye'deki sözde uzantısı PYD/YPG'den bahsedilmemesi tartışma yarattı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimini (IKBY) yöneten Barzani ailesinin televizyon kanalı Rudaw TV'ye konuştu.

Dara “Rojava’daki YPG ve SDG de silahları bırakacaklar mı” diye sorunca Cengiz Çandar hiddetlenerek şunları söyledi:

“Siz YPG’yi niye soruyorsunuz? YPG adı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat tarihli çağrısında geçiyor mu? Böyle bir çağrı var mı YPG’ye? Hayır, ben size sorayım. Siz bu soruyu niçin soruyorsunuz diye soruyorum. YPG adı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat çağrısında yok. Bugüne kadar hiçbir açıklamada YPG kongresini toplasın, kendini feshetsin diye bir şey yok.”

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Solaryuma gidecekseniz bir kez daha düşünün
Solaryuma gidecekseniz bir kez daha düşünün
18 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı
18 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı
Korkunç olay! TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
Korkunç olay! TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray!
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray!
Özgür Özel, Nureddin Yıldız'ı yuhalattı: Birlikte yuhalayın anasını...
Özgür Özel, Nureddin Yıldız'ı yuhalattı: Birlikte yuhalayın anasını...
Ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki genci hayattan kopardı
Ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki genci hayattan kopardı
Suriyeli bakan ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti! Trump Erdoğan istedi demişti
Suriyeli bakan ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti! Trump Erdoğan istedi demişti
Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 146 şüpheli gözaltına alındı
Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 146 şüpheli gözaltına alındı
Elektronik sigaralar masum değil! Prof. Dr. Emin Akkoyunlu, olumsuz etkilerini sayarak uyardı
Elektronik sigaralar masum değil! Prof. Dr. Emin Akkoyunlu, olumsuz etkilerini sayarak uyardı
Muslera'ya sorulan soruya Fatih Tekke yanıt verdi: Kabul etmiyorum
Muslera'ya sorulan soruya Fatih Tekke yanıt verdi: Kabul etmiyorum
Ruşen Çakır'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' sözleri: Önümüzdeki döneme damga vuracak
Ruşen Çakır'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' sözleri: Önümüzdeki döneme damga vuracak
Bakan Murat Kurum: Belediyelerin ve özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğu kentsel dönüşümdür
Bakan Murat Kurum: Belediyelerin ve özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğu kentsel dönüşümdür