Başbakan Edi Rama'nın ayakkabıları olay oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatinden kaçmadı
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin açılışına Arnavutluk Başbakanı Rama'nın beyaz spor ayakkabıları damga vurdu. Karşılamada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rama'nın ayakkabılarını işaret ederek "Spor ayakkabısı giyiyorsun" dedi.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı.Zirveye, AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova'nın liderleri de katılıyor.
Türkiye, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilirken, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monako ve San Marino liderleri de zirvede yer alıyor.
Zirvede, liderler ilk olarak Avrupa'nın geleceği için ortak bir vizyonun görüşüleceği genel oturumda bir araya gelecek.
Rama tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralara poz verdi. Rama'nın beyaz spor ayakkabıları açılışa damga vurdu. Erdoğan'ın da o anlarda ayakkabıları göstererek Rama'ya "Spor ayakkabısı giyiyorsun" dediği duyuldu.
AST'nin temelleri, 2022'de atıldı
AST'nin temelleri, 2022'deki Avrupa Günü'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifiyle atılmıştı. İlk AST Zirvesi, 6 Ekim 2022'de Çekya'da, 2. zirve 1 Haziran 2023'te Moldova'da, 3. zirve 5 Ekim 2023'te İspanya'da, 4. zirve 18 Temmuz 2024'te İngiltere'de, 5. zirve ise 7 Kasım 2024'te Macaristan'da yapılmıştı. Yılda iki kez gerçekleştirilen zirvelerin 7'ncisi ise Danimarka'da yapılacak.