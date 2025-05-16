BIST 9.541
DOLAR 38,86
EURO 43,55
ALTIN 4.023,01
POLİTİKA

DEM Partili vekil Meclis'te Kürtçe konuştu: MHP'li Celal Adan mikrofonu kapadı

DEM Partili Gülistan Koçyiğit TBMM'de Kürtçe konuşunda MHP'li Celal Adan mikrofonu kapattı. Söz konusu duruma tepki gösteren Koçyiğit “Sayın başkan, sayın vekiller yine mikrofonumu kapattınız gözden kaçmadı kayıtlara geçsin" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir olay yaşandı.  DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit TBMM'de konuşma yaptığı esnada "Bir halkın dili onun onurudur, onurlu yaşam mücadelemizi sonuna kadar yükseltecek bu yaşamı hep birlikte kuracağız" dedikten sonra Kürtçe konuşmaya başladı.

Kürtçe konuştuğu sırada Koçyiğit'in mikrofonun sesi kapandı. 

Tam bu anda mikrofonun sesi kapandı. Kısa bir sessizliğin ardından tekrardan sesi açılan Koçyiğit bu duruma tepki gösterdi. 

Koçyiğit “Sayın başkan, sayın vekiller yine mikrofonumu kapattınız gözden kaçmadı kayıtlara geçsin. Bu günlerin geride kalacağı umudunu tekrar dinlendirmek istiyorum. Umarım bir gün bu mecliste Kürtçe konuştuğumuzda” dedi.

Bu sırada mikrofonun yine kapanması üzerine MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan, divandakilere “Açıverin mikrofonu” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel: A,B,C,Z planımız Ekrem İmamoğlu
Özgür Özel: A,B,C,Z planımız Ekrem İmamoğlu
Tuncer Bakırhan'dan canlı yayında özerklik açıklaması
Tuncer Bakırhan'dan canlı yayında özerklik açıklaması
Bakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Medinskiy ile görüştü
Bakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Medinskiy ile görüştü
Bakan Bolat: ihracat ve istihdamda rekor artış
Bakan Bolat: ihracat ve istihdamda rekor artış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz diz çökmez, çökmemiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz diz çökmez, çökmemiştir
Rusya'dan barış mesajı: Hedef uzun vadeli çözüm
Rusya'dan barış mesajı: Hedef uzun vadeli çözüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Kemal Memişoğlu: "Biraz fazlamız varmış iş başa düştü...
Bakan Kemal Memişoğlu: "Biraz fazlamız varmış iş başa düştü...
Motosiklet hırsızının kimliği şaşırttı! Kılık değiştirdiği anlar kameraya yansıdı
Motosiklet hırsızının kimliği şaşırttı! Kılık değiştirdiği anlar kameraya yansıdı
Cengiz Çandar Kürt TV kanalında YPG de silah bırakacak mı sorusuna öyle sinirlendi ki...
Cengiz Çandar Kürt TV kanalında YPG de silah bırakacak mı sorusuna öyle sinirlendi ki...
Solaryuma gidecekseniz bir kez daha düşünün
Solaryuma gidecekseniz bir kez daha düşünün
18 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı
18 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı