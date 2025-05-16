DEM Partili vekil Meclis'te Kürtçe konuştu: MHP'li Celal Adan mikrofonu kapadı

DEM Partili Gülistan Koçyiğit TBMM'de Kürtçe konuşunda MHP'li Celal Adan mikrofonu kapattı. Söz konusu duruma tepki gösteren Koçyiğit “Sayın başkan, sayın vekiller yine mikrofonumu kapattınız gözden kaçmadı kayıtlara geçsin" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir olay yaşandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit TBMM'de konuşma yaptığı esnada "Bir halkın dili onun onurudur, onurlu yaşam mücadelemizi sonuna kadar yükseltecek bu yaşamı hep birlikte kuracağız" dedikten sonra Kürtçe konuşmaya başladı.

Kürtçe konuştuğu sırada Koçyiğit'in mikrofonun sesi kapandı.

Tam bu anda mikrofonun sesi kapandı. Kısa bir sessizliğin ardından tekrardan sesi açılan Koçyiğit bu duruma tepki gösterdi.

Koçyiğit “Sayın başkan, sayın vekiller yine mikrofonumu kapattınız gözden kaçmadı kayıtlara geçsin. Bu günlerin geride kalacağı umudunu tekrar dinlendirmek istiyorum. Umarım bir gün bu mecliste Kürtçe konuştuğumuzda” dedi.

Bu sırada mikrofonun yine kapanması üzerine MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan, divandakilere “Açıverin mikrofonu” dedi.