Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz diz çökmez, çökmemiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde yaptığı konuşmada, ihracattan savunma sanayiine birçok alandaki başarıları vurgulayarak, Togg’un gelecek yıl yurt dışına çıkacağını ve İHA’larda Türkiye’nin ilk 3’te yer aldığını belirtti. Terörle mücadelenin sürdüğünü ve bu alandaki kararlılığın tam olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez, çökmemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"TOBB delegesi olarak hizmet şeref belgesi almaya hak kazanan üyeleri yürekten tebrik ediyorum. Plaket alacak 98 kardeşimiz sadece TOBB’a hizmet etmedi, bu ülkeye gönül verdi, vizyon kattı, bu milletin refahı için ter döktü. Gayretin, fedakarlığın simgesi olan bu plaket ve belgelerin hayırlı olmasını diliyorum. Birliğimizin üyelerinin her birine Türkiye’nin büyümesine katkı yaptıkları için şükranlarımı iletiyorum.

Yılda sadece 36 milyar dolar yapan bir ülkeyi 265 milyar dolar ihracat yapan bir ülke sınıfına biz çıkardık. Turizmde 13 milyondan 62 milyon ziyaretçi sayısına birlikte getirdik. Ekonomi ve demokrasimizi hedef alan saldırıların üstesinden beraber geldik. 23 yılda ne yaptıysak birlikte yaptık, birlikte başardık. TOBB'un 2 milyona yaklaşan üyesi var. Üyelerimiz ülkemiz ihracatının yüzde 99'unu gerçekleştiriyor. Kayıtlı istihdamın yüzde 71'i bu çatı altında.

"TOGG SENEYE YURT DIŞINA ÇIKACAK"

İş dünyamızın bizden talep ettiği pek çok konuyu hayata geçirdik. Nasıl biz sizin yanınızda olduysak siz de bu ülkeyi hiç yalnız bırakmadınız. Togg'un hayata geçmesini sağladınız, Türkiye araba üretmiyor diyenlere en güzel cevabı yollarımızı süsleyen on binlerce Togg ile birlikte verdik. Devrim otomobili projemiz sabote edilmişti, devrin otomobili projesini hayata geçirmeyi biz başardık. Sedan modelini de çıkardık. İnşallah seneye Togg yurt dışına çıkacak.

"SAVUNMA SANAYİİNDE İHA'LARDA İLK 3'TEYİZ"

Savunma sanayiinde İHA'larda ilk 3'teyiz. Olmadık bahaneler öne sürülerek ülkemize verilmeyen İHA-SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik. Ürün almak için başkalarının kapısını çalan bir ülkeyken, kapısı çalınan bir ülke olduk. Aynı başarıyı HÜRJET ile yakalamak istiyoruz. Dün İspanya'da bir mutabakat imzalandı. Savunma sanayii alanında yakaladığımız ihracat başarısını Togg'da da elde etmemiz mümkündür. Yeter ki biz kendimize güvenelim.

DEPREM BÖLGESİNDE 453 BİN KONUT

Deprem bölgesinin ihyası en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar kalan 252 bin konutu da tamamlayarak sene başında 453 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye menziline ulaşmamızda iş dünyamızın katkısı önemli. Terör sadece terör olarak kalmadı, terör üzerinden maalesef değişik sektörler ortaya çıktı. Terör baronları diyoruz ya. Terör eylemlerinden örgüt kadar silah tüccarları, zehir tacirleri, illegal yapılar işlerini büyüttüler. Terör meselesi üzerinden siyasi istismar yapanlar oldu. Kirli emellerini yaymak isteyenler oldu. Geçmişte bu meselenin çözümü için Özal döneminde çok cesur adımlar atıldı ama dışarıdan ve içeriden yapılan sabotajlarla bu çözüm engellendi. Binlerce annenin yüreğine kor bir ateş düktü. Türk-Kürt kardeşliği çok ağır yaralar aldı.

TArihi nitelikte adımlar attık, terörün beslenme alanlarını kuruttuk. Bu uğurda samimi gayret gösterdik.

"TERÖR BİTMESİN DİYE AĞLAŞANLAR VAR"

Biz FETÖ'nün üstüne gittikçe, ana muhalefet FETÖ'cülere kol kanat geriyordu. 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları hiçbir zaman unutmayacağız. Bölücü örgüt kendini feshettiğini açıklıyor, kanla yazılan bir ihanet sayfasının tamamen kapanması noktasında önemli bir fırsat penceresi aralanıyor. Vatandaşlarımız terör tehdidi altında yaşamaktan artık kurtuluyoruz diye sokaklarda meydanlarda sevinç halayları çekiyor. Ama bakıyorsunuz birileri karalar bağlıyor. Bunlar neredeyse terör örgütüne yalvaracaklar, bizi bırakıp gitme diyecekler. Terör bitmesin diye ağıt yakanlar, ağlaşanlar var. Şunu açık ve net söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. 40 yıl boyunca ağır bedeller ödendi, Türkiye bu meseleyi bir hal yoluna koymuştur.

"ÜNİTER YAPIMIZ VE BAYRAĞIMIZ ASLA TARTIŞMA KONUSU DEĞİLDİR"

Terör bitiyor diye birileri karalar bağladı. Devlet diz çökmez ve çökmemiştir. Tek vatan, tek devlet, tek millet ve tek bayrak için çalışıyoruz. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birliği, üniter yapımız ve bayrağımız asla tartışma konusu değildir.