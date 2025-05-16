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DÜNYA

Trump’ı BAE Başkanlık Sarayı’nda saçlarını sallayan kızlar karşıladı görüntüler gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Dogu ziyaretinde ilginç görüntüler eksik olmadı. Trump'ı BAE Başkanlık Sarayı’nda saçlarını sallayan kızların karşılaması sosyal medyada çok konuşuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üç Ortadoğu ülkesini kapsayan ziyareti renkli görüntülere sahne oldu.

Trilyon dolarlık anlaşmalara imza atarak ülkesine dönen Trump'ın gezisinde şaşırtan görüntüler de otaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde Trump'ın karşılanma görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Trump’ı BAE Başkanlık Sarayı’nda da saçlarını sallayan kızlar karşıladı.

Videodaki saç sallama hareketinin BAE'nin geleneksel Al-Ayyala dansının bir parçası olduğu biliniyor. Bu dans, misafirperverlik ve birlik sembolü olarak önemli konukları karşılamak için yapıldığı belirtiliyor. Kadınların saçlarını ritmik şekilde savurması, kültürel bir gelenek olarak açıklanıyor.

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