Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin "Ukrayna'da silahların susması için kritik bir virajdayız. Barış için fırsat penceresi aralandı. Taraflar adil ve kalıcı barışta uzlaşmalı. İstanbul'da şu anda Dışişleri Bakanımın riyasetinde iki ülke arasında görüşmeler sürüyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Diyalog kanalları açık olmalı fırsat heba edilmemeli. Trump, Zelenski ve Putin ile ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu. Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Gazze'de ateşkesin tesisi için Avrupa'nın gereken iştiyak ve ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Kalıcı ateşkes, insani yardım sevkiyatının teminat altına alınması, Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz" dedi.