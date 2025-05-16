İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine sert çıktı: Bu protestoyu bitirin!

Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan tepkiler, Galatasaray Üniversitesi'ne sıçradı. Prof. Dr. İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Prof. Ortaylı öğrencilere, "Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum" diyerek seslendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansa Nureddin Yıldız'ın konuşmacı olarak katılması sonrası başlayan protesto dalgası, Galatasaray Üniversitesi’ne kadar uzandı.

Boğaziçi’ndeki tepkilere destek vermek amacıyla harekete geçen Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, durumu protesto etti.

"Sus bakalım, önce beni dinle"

Ancak protestolar sırasında Galatasaray Üniversitesi Senato Üyesi ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma yaşandı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Ortaylı’nın bir öğrenciye “Sus bakalım, önce beni dinle. Türkçeni anlamıyorum” dediği duyuldu.

"Bu protestoyu bitirin artık"

Tartışma sırasında Ortaylı, öğrencilerin eylemini sona erdirmelerini isteyerek, “Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum” ifadelerini kullandı. Öğrenciler ise Ortaylı’ya, “Pedofiliyi savunan hoca mı olur?” diyerek tepki gösterdi.

İlber Ortaylı’nın öğrencilere verdiği yanıtlar ve protestolar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Olayla ilgili farklı görüşler dile getirilirken, bazı kullanıcılar Ortaylı’yı öğrencilerle empati kurmamakla eleştirirken, bazıları ise protestonun boyutlarının kontrol dışına çıkmaması gerektiğini savundu.

Boğaziçi Üniversitesi’nin ardından Galatasaray Üniversitesi’nde yaşanan bu gerginlik, üniversitelerde ifade özgürlüğü, akademik etkinliklerde konuşmacı seçimi ve toplumsal hassasiyetlerin çatışması konularını yeniden gündeme taşıdı.