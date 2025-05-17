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Diyarbakır'da firari hükümlü saklandığı bazanın altında yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bazanın altında yakalandı.

Ekipler, "yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B'nin merkez Kayapınar ilçesinde bir adreste olduğunu tespit etti.

Polis, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda firari hükümlüyü saklandığı bazanın altında yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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