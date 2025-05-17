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İETT otobüsünden akan mazot nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Üsküdar'da bir İETT otobüsünden akan mazot nedeniyle kayganlaşan rampalı yolda çok sayıda araç kazaya karıştı.

Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde bir İETT otobüsü, rampayı çıkarken yola mazot akıttı.

Çift yönlü yoldan rampa aşağı hareket halinde olan araçların sürücüleri, akan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda zor anlar yaşadı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayan araçların bazıları kaldırıma çıktı, bazıları da başka araca çarpmamak için duvara vurdu.

Çok sayıda aracın kazaya karışmasının ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şerit çekerek yolu trafiğe kapattı.

Kazalardan sonra caddeye ulaşan belediye ekipleri ise tazyikli suyla yolu yıkayarak mazotu temizlemeye başladı.

Araçlar, çekicilerle yoldan kaldırıldı.

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