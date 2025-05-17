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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile küçük çocuk arasında güldüren konuşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’nın en büyük fizik tedavi hastanesi olarak hizmet verecek Bahçelievler’deki sağlık tesisinin açılışını gerçekleştirdikten sonra tedavi gören hastaları ziyaret etti. Erdoğan’ın, küçük bir çocuk ile Galatasaray ve Fenerbahçe üzerine geçen esprili diyaloğu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olan Bahçelievler'deki sağlık tesisinin açılışını gerçekleştirdikten sonra tedavi gören hastalara ziyarette bulundu. Erdoğan, hastanedeki bazı hastaları da ziyaret ederek, durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Ziyarette Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

KÜÇÜK ÇOCUKLA FENERBAHÇE DİYALOĞU GÜLÜMSETTİ

Öte yandan Erdoğan'ın tedavi gören küçük bir çocukla diyaloğu herkesi güldürdü. Bir doktorun küçük çocuğa ''Galatasaray ile ilgili bir şeyler söyleyecektin?'' demesi üzerine küçük çocuğun ''Başkan Fenerli'' cevabını vermesi başta Erdoğan olmak üzere herkesi gülümsetti.

Sosyal medyada paylaşılan bu anlar yoğun ilgi görürken, çok sayıda beğeni ve yorum da aldı.

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