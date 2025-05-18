İsrail asıllı şarkıcı Linet'ten yardım çığlığı! Can güvenliğim yok

İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, sahne alacağı mekanda konser öncesi dışarıda yapılan protestoyu gözyaşlarıyla anlattı ve "Lütfen bana sahip çıkın. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zulüm bitsin, rica ediyorum." dedi.

İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, sahne alacağı mekanda konser öncesi dışarıda yapılan protestoyu gözyaşlarıyla anlattı ve "Lütfen bana sahip çıkın. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zulüm bitsin, rica ediyorum." dedi.