Murat Türkyılmaz, CHP'li İBB yönetimini yerden yere vurdu

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, bakanlığın Sazlıdere'deki sosyal konut projesine karşı çıkan CHP'li İBB yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Türkyılmaz, "Dün Gezi olaylarında üç beş ağacın arkasına saklananlar, bugün de Sazlıdere’de üç beş sazın arkasına sığınıyor. Vizyonsuzluklarını “çevre hassasiyeti” kılıfıyla örtmeye çalışanlara cevabımız nettir: İstanbul’u lafla değil, hizmetle korursunuz." ifadelerini kullandı.

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, bakanlığın Sazlıdere'deki projesine karşı çıkan İSKİ ve CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Gezi olaylarında üç beş ağacın arkasına saklananlar, bugün de Sazlıdere’de üç beş sazın arkasına sığınıyor. Vizyonsuzluklarını “çevre hassasiyeti” kılıfıyla örtmeye çalışanlara cevabımız nettir: İstanbul’u lafla değil, hizmetle korursunuz." diyen Türkyılmaz İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

"Sazlıdere meselesi. Müsaade ederseniz bu konuda bir değerlendirme yapmak isterim. Bir konuda bir eleştiri yapıyorsanız, eğer iktidardaysanız, sorumluluk sahibiyseniz, eleştirirken, itiraz ederken biraz da kendinize bakmanız gerekir. Söylediğiniz hususlarda sizin 6 yıllık performansınız nedir? Bunu söylekin ki eleştirmeye de hakkınız ve haddiniz olsun.

CHP'li İBB'nin unuttuğu vaatleri saydı

Üstelik en zayıf olduğunuz konularda eleştiri yapınca, gerçekten komik duruma düşülebiliyor. İBB yönetimi, '5 yıl sonra musluktan su içilebilecek' diye bir vaatte bulunmuştu. İmamoğlu'na bu soru sorulduğu zaman dedi ki 'benim çok vaktim olmuyor ama musluktan su içilebilir.' Bırakın musluktan su içilmesini 6 yıldır o musluktan bir bardak ilave su temini yapamamış İSKİ'den bahsediyoruz. Siz bugün bize Sazlıdere üzerinden çevre edebiyatı yapıyorsunuz.

'5 yıl sonra 100 bin konut yapacağız' diyen İBB yönetimi, 10 bin sosyal konut, bu dönemdede vermiş olduğu 20 bin konut vardı. Totalde '30 bin konut yapacağız' dediniz. Kaç tane yaptınız? Verdiğiniz sözün yüzde 10'unu tutturmuşsunuz. Ama o bölgede sizin totalde yaptığınızın 2 katını yapan bakanlığın projesine Sazlıdere üzerinden karşı çıkarak çevre edebiyatı yapıyorsunuz.

'Suyu ucuzlatacağız' dediniz...

'Suyu ucuzlatacağız' dediniz. bugün yüzde bini aşan zamlarla İSKİ tarihinin en pahalı suyunu satarken, Sazlıdere üzerinden su edebiyatı yapmaya devam ediyorsunuz.

'Havzaları koruyacağız' diye Sabahattin bey kürsüde ifade etti. Fakat ilginçtir İSKİ'nin 2024 yılındaki kamulaştırma tutarına baktığınız zaman, ekrem beyin villalarının önünde kamulaştırdığı parka ödediği rakamdan daha az olduğunu görüyorsunuz. Ama Sazlıdere üzerinden çevre edebiyatı yapmaya, 'havzaları koruyacağız' demeye devam ediyorsunuz.

Bugün İstanbul'un yüzde 80'i suyun Melen ve Yeşilçay'dan geliyor. Önünde eylemler yaptığınız Sazlıdere Barajı'nı 1998'de yine biz yapmıştık. 6 yılda acaba ben ilave kaç baraj, regülatör yaptım diye hesap vereceğinize, Sazlıdere üzere çevre edebiyatı yapıyorsunuz. Biraz garip değil mi? Garip değil. CHP'nin anlayışı budur. Gezi parkında 2-3 tane ağacın arkasına sığınarak, üçüncü havalimanına karşı çıkan, Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkacaklar diye yaygara koparan anlayış, bugün de Sazlıdere'deki sazların arkasına sığınarak, o bölgede yapılan sosyal konutlara karşı çıkacak noktaya maalesef gelmiştir. Ben bu tiyatral yeteneğinizi tebrik ediyorum. Sahne tozu yutmaya çok heveslisiniz ama biz biraz da sizlerden özellikle iski'den istanbul'un altyapısı konusunda da emeğinizle sahanın tozunu yutmaya ak parti olarak sizleri davet ediyoruz.