Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek adına Aşık Edebiyatı konseri gerçekleştirildi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “6. Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek Anısına Âşık Edebiyatı Çalıştayı”, 15 Mayıs 2025 tarihinde Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen coşkulu bir konser programıyla son buldu.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “6. Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek Anısına Âşık Edebiyatı Çalıştayı”, 15 Mayıs 2025 tarihinde Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen coşkulu bir konser programıyla son buldu.