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Düğün konvoyundakiler ambulansa yol vermedi! Bakan Yerlikaya yeni düzenlemeye dikkat çekti

Ankara'da düğün konvoyundaki araç sürücülerinin ambulansa yol vermemesi büyük tepki çekti. Sürücülere idari para cezası verildiği, 3 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olayla ilgili bir açıklama yaptı. Yerlikaya benzer durumlar için hazırlanan yeni kanun tasarısına dikkat çekti.

Ankara’da, Konya yolu Aşti istikametinde saat 13.05 sıralarında ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşım sonucu ekipler harekete geçti.

Yakalanan sürücülere ‘belgesiz araç kullanmak’, ‘muayenesiz araç kullanmak’, ‘trafikte yol kapatmak ve yavaşlatmak’, ‘saygısızca araç kullanmak’ suçundan 49 bin 810 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 3 araç da trafikten men edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık Asker Uğurlama, Düğün vb. nedenle Köprü, Tünel, Viyadük ve Otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180.000 ₺ para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya mesajında "Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir." ifadelerini kullandı.

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