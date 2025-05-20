Kadıköy'de Galatasaray taraftarını silahla yaraladı! Gözaltına alınan şüpheli adliyede

Kadıköy'de, Galatasaray taraftarını silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fenerbahçe Mahallesi Dalyan Parkı'nda dün Galatasaray taraftarı S.O'nun (46) silahla yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Yaklaşık 10 kişilik taraftar grubunun Galatasaray flaması açık vaziyette alkol aldıkları, bir kişinin de buna tepki göstermesi üzerine arbede yaşandığı, bu sırada şüphelinin silahla önce havaya 6-7 el ateş ettiği, ardından S.O'yu (46) yaraladığı anlaşıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.A'nın (24) kullandığı aracı Üsküdar'da dar alan uygulamasıyla tespit eden ekipler, araçta yaptıkları aramada zanlının kullandığı silahı ele geçirdi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 8 adresi kontrol eden ekipler, M.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından adliyeye sevk edildi.