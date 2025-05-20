BIST 9.604
DOLAR 38,86
EURO 43,86
ALTIN 4.017,65
YEREL

Kadıköy'de Galatasaray taraftarını silahla yaraladı! Gözaltına alınan şüpheli adliyede

Kadıköy'de, Galatasaray taraftarını silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fenerbahçe Mahallesi Dalyan Parkı'nda dün Galatasaray taraftarı S.O'nun (46) silahla yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Yaklaşık 10 kişilik taraftar grubunun Galatasaray flaması açık vaziyette alkol aldıkları, bir kişinin de buna tepki göstermesi üzerine arbede yaşandığı, bu sırada şüphelinin silahla önce havaya 6-7 el ateş ettiği, ardından S.O'yu (46) yaraladığı anlaşıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.A'nın (24) kullandığı aracı Üsküdar'da dar alan uygulamasıyla tespit eden ekipler, araçta yaptıkları aramada zanlının kullandığı silahı ele geçirdi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 8 adresi kontrol eden ekipler, M.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Muğla Fethiye'de benzin istasyonunda kadın döven 3 erkek yakalandı
Muğla Fethiye'de benzin istasyonunda kadın döven 3 erkek yakalandı
Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks otomobil yandı
Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks otomobil yandı
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, imza gününde taraftarla buluştu
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, imza gününde taraftarla buluştu
Gösteri uçuşu yapan paramotor kamyonetin üzerine düştü
Gösteri uçuşu yapan paramotor kamyonetin üzerine düştü
Bağcılar'da Galatasaray'ın şampiyonluğunu silahla ateş ederek kutlayan kişi yakalandı
Bağcılar'da Galatasaray'ın şampiyonluğunu silahla ateş ederek kutlayan kişi yakalandı
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü! Numan Kurtulmuş: "Artık bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek"
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü! Numan Kurtulmuş: "Artık bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek"
Kadıköy'de şampiyonluk kutlayan Galatasaraylı taraftarlara saldırı: O anlar kamerada
Kadıköy'de şampiyonluk kutlayan Galatasaraylı taraftarlara saldırı: O anlar kamerada
İnflamatuar bağırsak hastalıklarında doğru beslenme ve tedavi önerileri
İnflamatuar bağırsak hastalıklarında doğru beslenme ve tedavi önerileri
Küçükçekmece'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında facia yaşanacaktı
Küçükçekmece'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında facia yaşanacaktı
Murat Türkyılmaz, CHP'li İBB yönetimini yerden yere vurdu
Murat Türkyılmaz, CHP'li İBB yönetimini yerden yere vurdu
AK Parti'nin masasındaki son anket nasıl? Eyyüp Kadir İnan son oranı açıkladı
AK Parti'nin masasındaki son anket nasıl? Eyyüp Kadir İnan son oranı açıkladı
Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek adına Aşık Edebiyatı konseri gerçekleştirildi
Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek adına Aşık Edebiyatı konseri gerçekleştirildi