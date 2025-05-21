İstanbul Pendik'te lisede skandal görüntü: Öğretmenden öğrenciye 'pisliksin...'

İSTANBUL Pendik’te iddiaya göre bir okulda görev yapan öğretmen, tahtaya kaldırdığı öğrencisine fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı. MEB öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

Öğretmenin, öğrenciyi tehdit ederek 'seni gebertirim' dediği anlar, başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖĞRETMENE SORUŞTURMA

Milli Eğitim Bakanlığı, Ekol TV'nin haberinin ardından okuldaki şiddet olayı ile ilgili inceleme ve ayrıca soruşturma başlattı.