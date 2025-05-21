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MEDYA

Özgür Özel'in mitingte yuhalattığı Cem Küçük'ten açıklama

Gazeteci Cem Küçük, CHP lideri Özgür Özel'in İzmir mitinginde kendisin de aralarında olduğu bazı gazetecileri yuhalattığını belirterek, "Anlattığımız ve yalanlayamadıkları iddialardan rahatsız oluyorlar. Özgür Özel bu sebeple bizi hedef gösteriyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve bazı gazetecilerin konuşmalarının yer aldığı bir video izletmişti.

Cem Küçük, kendi konuşmalarının da yer aldığı o videoya tepki gösterdi.

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Küçük., “Özgür Özel bizi yuhalattı. Biz kimseye küfür ya da hakaret etmiyoruz. Raporları okuyoruz. Anlattığımız ve yalanlayamadıkları iddialardan rahatsız oluyorlar. Özgür Özel bu sebeple bizi hedef gösteriyor." dedi.

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