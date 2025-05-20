Kaan Tangöze korsan yemin töreni sonrası ihraç edilen teğmenlere selam gönderdi

CHP'nin İzmir'de düzenlediği 19 Mayıs konserinde sahne alan Duman grubunun konserine korsan yemin töreni sonrası ihraç edilen teğmenler de gitti. Grubun solisti Kaan Tangöze, sahneden teğmenler için "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediler diye ihraç edildiler. Ne enteresan değil mi, ne günlere geldik. Çok değerliler bizim için" dedi.

CHP'nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği mitingin ardından yapılan konserlerde Duman da sahne aldı.

30 Ağustos törenlerinde kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyen ve ardından başlatılan süreçte TSK'den ihraç edilen teğmenler de konsere geldi.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, sahneden teğmenlere selam gönderdi.

Tangöze “Ordudan ihraç edilen askerlerimiz burada. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediler diye ihraç edildiler. Ne enteresan değil mi, ne günlere geldik. Çok değerliler bizim için" dedi.