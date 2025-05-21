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İstanbul'da fenalaşıp yola düşen Azerbaycanlı adamı servis aracı ezdi

İSTANBUL Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken fenalaşarak yola düşen yaya, servis aracının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise servis şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nin kaldırım kısmında yürüyen Azerbaycan uyruklu bir kişi, bilinmeyen bir nedenle fenalaşarak yola düştü. Yaya, bu sırada seyir halindeki bir servis minibüsünün üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise servis şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
Savcılık ve polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından kişinin cesedi, morga kaldırıldı.

Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin, fenalaşarak dengesini kaybedip yola düştüğü anda üzerinden servis aracının geçmesi yer alıyor.

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