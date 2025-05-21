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MEDYA

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Neden Merkeze Çekildi?

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı kararı ile merkeze çekildi. Gazeteci Cem Küçük canlı yayında bunun nedenlerini sorguladı ve Dem Parti'ye bir takım uyarılarda bulundu.

Tunceli Belediyesi kayyumu da olan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir" denildi.

Tekbıyıkoğlu'nun, Tunceli'de 17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'nın sözde iki yöneticisi için düzenlenen bir anma törenine Ankara'dan gelen bir telefonla izin verildiği iddiasıyla Merkez'e çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiği öne sürülmüştü.

Ne olmuştu?

Tekbıyıkoğlu, 2023 yılında Tunceli Valisi olmuş, 22 Kasım 2024 tarihinde DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla kayyum olarak atamıştı.

Gazeteci Cem Küçük canlı yayında bu konuyu değerlendirdi. Barış süreci olduğu için bazı şeylere ses çıkarılmadığına dikkat çeken Cem Küçük, Dem Parti tarafından sürecin suistimal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

DEM Parti küstahlığı bırakmalı

“DEM Parti küstahlığı bırakmalı. Vali görevini yapmaya çalışmış. Eğer Ankara’dan telefon geldiyse yanlış yapmışlardır. Bir vali ‘Beni merkeze çekin’ diyorsa sıkıntı vardır”

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