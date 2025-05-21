Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi! 19 Mayıs kutlamalarında ağlamıştı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Bakanlığın emrine alındığını bildirdi. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendi. Bülent Tekbıyıkoğlu 19 Mayıs törenlerinde ağladığı anlarla gündem olmuştu. Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekilmesine dair bir iddia dün akşam medyaya düşmüştü.

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TUNCELİ Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre bugün merkeze alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

-"Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir."

Kayyum olarak atanmıştı

Bülent Tekbıyıkoğlu Ağustos 2023'ten beri valilik görevindeydi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Kasım 2024'te görevden alınmasının ardından belediyeye kayyum olarak atanmıştı.

Bülent Tekbıyıkoğlu neden merkeze çekildi?

FOX TV ana haberde dün akşam Bülent Tekbıyıkoğlu'nun rahatsızlığına dair bir haber yayınlanmıştı. İddiaya göre Bülent Tekbıyıkoğlu, 17 Mayıs'ta Tunceli'de PKK üyeleri Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'u anmak için yapılacak bir toplantıya Ankara'nın talimatıyla izin vermek zorunda kalınca görev değişimi istedi. Ancak Tekbıyıkoğlu ve İçişleri Bakanlığı görevden almada bu olayın rol oynadığı iddiaları ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

19 Mayıs kutlamalarını ağlayarak izlemişti Bülent Tekbıyıkoğlu'nun 19 Mayıs kutlamalarında ağlayan hali kameralara yansımıştı.

Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir aslen nereli?

1976 Ankara doğumlu Bülent Tekbıyıkoğlu lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1997 yılında tamamladı.

2004 yılında içişleri bakanlığında kaymakam adayı olarak göreve başladı.

İçişleri Bakanlığında sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat Kaymakamlıkları görevinde bulundu.

Ağustos 2017'de İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atanan Tekbıyıkoğlu Eylül 2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu. Tekbıyıkoğlu Ekim 2018'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ekim 2021'de Kırıkkale Valisi olarak, Ağustos 2023'te ise Tunceli Valisi olarak atandı.