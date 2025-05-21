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ABD'den Suriye kararı: Türkiye Büyükelçisi Barrack'a yeni görev

ABD'den Suriye kararı: Türkiye Büyükelçisi Barrack'a yeni görev

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye özel temsilcisi olarak atanmasına karar verildi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye Özel Temsilcisi oldu.

TOM BARRACK KİMDİR?

Lübnan kökenli Amerikalı iş insanı Tom Barrack, büyükannesi ve büyükbabasının 1900 yılında Lübnan’ın Zahle kentinden ABD’ye göç eden Hıristiyan bir aileye mensup.

1969 yılında Güney California Üniversitesi’nden mezun olan Barrack, 1990’da Colony Capital adlı yatırım şirketini kurdu. Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Ortadoğu’da gayrimenkul sektörüne yaklaşık 200 milyon dolar, Almanya’da ise sorunlu kredi piyasasına 534 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Ayrıca ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz’e 24 milyon dolar kredi sağladığı da biliniyor.

Barrack’ın sahibi olduğu mülkler arasında, bir dönem Michael Jackson’a ait olan California Santa Barbara’daki Neverland Çiftliği de bulunuyor.

ABD Senatosu’ndaki oylamada 36 'hayır' oyuna karşı 60 'evet' oyu alan Tom Barrack, bu sonuçla Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi olarak atandı

ABD
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