DGS başvuruları başladı

Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçişini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular alınmaya başlandı. Sınav 20 Temmuz’da yapılacak, başvuru süreci ise 2 Haziran’da sona erecek. Adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin resmi kanalları üzerinden gerçekleştirebilecek.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, sınav 20 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Başvurular, 2 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURULAR MOBİL UYGULAMADAN GERÇEKLEŞİYOR

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden, ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan gerçekleştirebilecek.

Sınavla ilgili detaylı bilgilere ve başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntılara ise 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’ndan ulaşılabilecek. Kılavuzda, sınavın kapsamı, oturum bilgileri, ücretlendirme ve yerleştirme süreciyle ilgili merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.