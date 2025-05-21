Garanti BBVA e-ihracat paketini hayata geçirdi

Garanti BBVA, Mastercard ve MegaMerchant ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, başta KOBİ'ler ve bireysel girişimciler olmak üzere e-ticaret faaliyeti gösteren tüm işletme ve satıcılar için özel tasarlanan E-İhracat Paketini hayata geçirdi.

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Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Mastercard logolu Garanti BBVA ticari kart sahiplerinin kullanabileceği E-İhracat Paketi, halihazırda e-ihracat yapan veya yapmak isteyen her ölçekte işletme ve satıcıların uluslararası pazarlara hızlı ve etkili bir şekilde açılmasına, düşük maliyetlerle dünya genelinde hedef kitlelerine ulaşmasına imkan tanıyor.

Mastercard ve MegaMerchant ile geliştirilen paket, işletmelerin küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri için ihtiyaç duydukları altyapıyı önemli bir maliyet avantajıyla sunuyor. Garanti BBVA ticari kart sahibi tüm işletmeler, bireysel girişimler ve satıcılarla ürünlerini doğrudan yurt dışına satmak isteyen üretici firmalar, E-İhracat Paketi'ne GarantiBBVA şubelerinden ya da GarantiBBVA'nın Ticari Kartlar internet sitesinden başvurarak sahip olabiliyor.

E-ihracat, işletmelere ürünlerini dünya genelindeki müşterilere ulaştırarak markalarını tanıtma ve satış potansiyellerini artırma fırsatı sağlarken, çevrim içi platformlar üzerinden yapılan bu satış modeli, döviz geliri elde etme, lojistik ve operasyonel maliyetleri azaltma gibi avantajlar da sunuyor. Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) gibi basitleştirilmiş süreçlerle maliyetler düşerken, KDV iadesi ve vergi muafiyetleri gibi teşvikler de işletmelerin kazançlarını artırıyor.

Dijital pazarlama araçları sayesinde düşük maliyetlerle geniş kitlelere ulaşmak mümkün oluyor. Mastercard logolu Garanti BBVA ticari kart sahipleri, yeni E-İhracat Paketi'ni satın alarak bu entegre çözümlere erişirken, paket kapsamında işletmelere çevrim içi platformlarda tanıtım, ödeme ve lojistik hizmetleri de sağlanıyor.

"Bu paketi sadece Mastercard logolu Garanti BBVA ticari kart sahibi işletmelerimize sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Türkiye'de ve dünyada e-ticaretin her geçen gün ağırlığını ve hacmini artırdığını belirtti.

Kezik, "Global çapta hizmet veren platformlar yerel işletmelerin ve her boyuttan satıcıların tüm dünyayla entegre olabilmesine imkan tanıyor. Bu dönüşüm tüm alım ve satım süreçlerinin, pazarlama faaliyetlerinin, ödemelerin de yeni çözümlere evirilmesini beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) olarak kendileri için önemli olanın, e-ticaretle uğraşan tüm müşterilerine bu entegrasyonu hızlandırmak, onlara işlerini geliştirerek dünyaya açılabilmelerini kolaylaştıracak, değer katacak hızlı ve güvenilir çözümler sunmak olduğunun altını çizen Kezik, "Bu kapsamda Mastercard ve MegaMerchant işbirliğinde, Türkiye'de bir ilk olan E-İhracat Paketi'ni hayata geçirdik. Bu paketi sadece Mastercard logolu Garanti BBVA ticari kart sahibi işletmelerimize sunuyoruz. Hazır e-ihracat altyapı çözümlerinin bulunduğu bu paketle müşterilerimizin rekabet gücünü artırmayı, markalarını ve ürünlerini hızlı ve kolay bir şekilde dünya pazarlarına açabilmelerine destek olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal da tüm dünyada gelişmiş ekonomilerin KOBİ'lerin omuzlarında yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk işletmelerinin gücüne güveniyor, bugünün KOBİ’sinin yarının global oyuncusu olabileceğine yürekten inanıyoruz. Bu yolculuğun ilk adımı olarak, KOBİ'lerimizin işlerini yurt dışı pazarlarda büyütme potansiyellerini açığa çıkaracak somut destekleri onlara sunuyoruz. İşletmelerin e-ihracat sürecine başlamasından satış sonrasına kadar her adımlarında yanlarında olmayı hedefledik. Mastercard'ın global ağı üzerinden Türk işletmelerinin farklı pazarlara açılarak işlerini büyütmelerine destek olmayı amaçlayan bu proje ülkemizin e-ihracatı büyütme hedeflerine de hizmet edecek, markalarımızı global arenaya taşıyacaktır. Tüm Garanti BBVA Ticari Mastercard sahibi işletmelerimizi bu hizmetten faydalanmaya davet ediyorum."