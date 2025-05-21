Aytemiz, enerji ve akaryakıt sektöründe ikinci kez 'En Mutlu İşyeri' seçildi

Aytemiz, Happy Place to Work tarafından gerçekleştirilen "Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri" araştırmasında üst üste ikinci kez sektörünün en mutlu işyeri seçilerek, "Mükemmel Çalışan Deneyimi Ödülü" sahibi oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, işyerlerindeki çalışan mutluluğunu ve deneyimini objektif ve şeffaf kriterlerle çalışan değerlendirmesine göre ölçümleyen bu araştırmada Aytemiz, enerji ve akaryakıt sektöründe en yüksek puanı alan şirket oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, söz konusu başarının uzun vadeli bir vizyonun, kararlı bir kültürel dönüşümün ve çalışan bağlılığını stratejik öncelik olarak benimseyen yönetim anlayışlarının bir yansıması olarak değerlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üst üste ikinci kez bu ödüle layık görülmek, istikrarın, sürekliliğin ve kurumsal değerlerimizin sahada hayat bulduğunun açık bir göstergesidir. Tüm çalışanlarımızla mutlu ve bağlı bir takım olabilmek adına birçok faaliyet yürütüyor, çalışan çeşitliliği ve katılımını bu faaliyetlerimizde de sürekli teşvik ediyoruz. Katılımcı süreçlerle desteklediğimiz bu kültürel zemin, yalnızca bireysel değil, kurumsal olarak da bizi ileri taşıyor."

Sektördeki en iyi değerlendirmeyi ve kategorideki en yüksek puanı almalarının ilklerin markası olma unvanlarını pekiştirdiği için gurur duyduğunu aktaran Eke, "Mükemmel Çalışan Deneyimi Ödülü, Aytemizli olmanın gururunu taşıyan tüm ekip arkadaşlarımızın eseridir ve hepsine gönülden teşekkür ederim. Bu mutluluk ve başarımızı tüm paydaşlarımızla her geçen gün büyütmeye ve güçlü geleceğimize sağlam adımlarla birlikte ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aytemiz İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Elçin Akçadağ da Aytemiz olarak müşterilerilerine sundukları ürün ve hizmetler kadar merkez ofislerinde, sahada ve tüm organizasyonlarında çalışanlarının deneyimini de önemsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızın fikirlerini duymak ve geri bildirimlerini geliştirici eylemlere dönüştürmek, insan kaynakları yaklaşımımızın temelinde yer alıyor. Çalışanlarımıza dair projelerimizi ya da uygulamalarımızı hayata geçirirken aldığımız ödüller, hedeflerimize giden yolda bizi daha da motive ediyor. Mükemmel Çalışan Deneyimi Ödülü, çalışanlarımızın katkılarına verdiğimiz değerin yanı sıra, insana dair yaklaşım ve başarılarımızı sürdürülebilir kılma kararlılığımızı ortaya koyuyor. Aytemiz olarak akaryakıt sektöründeki köklü geçmişimizin getirdiği bilgi ve tecrübeyle, geleceğin potansiyelini harmanlıyor, 'Aytemiz ile Gelecek Seninle' diyerek, tüm İnsan Kaynakları strateji ve uygulamalarımızı uzun vadeli bakış açısıyla yapılandırıyoruz."