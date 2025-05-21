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Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dünü yüzde 1,9 artışla 4 bin 107 liradan tamamladı. Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. İşte gram ve çeyrekte son fiyatlar...

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Altının gram fiyatı, yeni güne ise artışla başlamasının ardından 4 bin 146 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 883 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 426 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 318 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, dolar endeksindeki zayıflama ve bir süredir arka planda kalan küresel risk unsurlarının yeniden öne çıkmasının, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelimini desteklediğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 220 dolar seviyesinin destek, 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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