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Güney Güneyan’ın Son Kitabı “Prekarya: Özgür Köleler” Üçüncü Baskıda

Güney Güneyan’ın Son Kitabı “Prekarya: Özgür Köleler” Üçüncü Baskıda

Gazeteci ve yazar Güney Güneyan’ın inceleme türündeki kitabı Prekarya: Özgür Köleler, yenilenen üçüncü baskısıyla raflardaki yerini alacak.

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İlk kez 2022 yılında yayımlanan kitap, modern çalışma hayatında güvencesizlik, aidiyetsizlik ve kimlik bulanıklığı yaşayan geniş bir kesimi odağına alıyor. Güneyan, “prekarya” kavramını yalnızca bir sosyo-ekonomik sınıf değil, aynı zamanda çağın ruhunu yansıtan bir varoluş hali olarak ele alıyor.

“Soruların İzini Sürüyor”

Güneyan, “Prekarya, sadece işin kendisiyle değil, geleceksizlikle ilgilidir. Sabah kalktığında ne olduğunu ve kim olduğunu her gün yeniden sorgulamak zorunda kalan milyonlar var. Bu kitap, o soruların izini sürüyor” ifadelerini kullanıyor.

Kitapta, esnek çalışmanın vaat ettiği özgürlükle, bunun bedeli olarak gelen belirsizlik arasındaki gerilim; bireysel deneyimler, saha notları ve teorik çerçevelerle anlatılıyor. Akademik bir dilden uzak, ama kavramsal derinliği gözeten anlatımıyla Prekarya: Özgür Köleler, hem araştırmacılar hem de gündelik hayatın bu sessiz krizini anlamaya çalışan okurlar için dikkat çekici bir kaynak sunuyor.

Güney Güneyan kimdir?

Güney Güneyan, (d. 9 Eylül 1992, İstanbul) gazeteci ve yazar. Ekonomi, dezavantajlı gruplar, yoksulluk, gelir eşitsizliğine dair yaptığı gazetecilik çalışmaları ve kitaplarıyla tanınmaktadır.

Akademik ve edebi üretimleriyle de bilinen Güneyan, 2019’da “Nepotizm Hipotezi: Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk”, 2020’de “Müstakil Beden” ve 2022’de “Prekarya: Özgür Köleler” adlı kitaplarını yayımladı. Çeşitli edebiyat, sanat ve sosyal bilimler dergilerinde makale, deneme ve şiirleri yayımlandı.

Mesleği olan gazeteciliğin yanı sıra, özel sektörde redaktör ve editörlük görevinde bulunmuştur. Bir dönem çeşitli kuruluşlarda basın danışmanlığı, raporlama ve medya planlama görevleri de üstlendi.

Uzun yıllar medya sektöründe çalışan Güneyan, eleştirel bakış açısını derinlemesine araştırmalarıyla birleştirerek dikkat çekici eserler üretmiştir. Yazıları çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan Güneyan, insan ve toplum odaklı eserleriyle geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmektedir.

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