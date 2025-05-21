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İBB soruşturmasında Zafer Keleş tutuklandı

İBB soruşturmasında Zafer Keleş tutuklandı

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu şüphelilere yöneltilen “suç örgütü kurmak”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi ağır suçlamalar kapsamında, örgüte ait paraları transfer ettiği iddia edilen Zafer Keleş adlı şüpheli tutuklandı.

ÖRGÜTE AİT PARALARI TAŞIDIĞI İDDİASI

Başsavcılık tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma, İstanbul'daki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, kamu kaynaklarının örgütlü biçimde zimmete geçirildiği ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde toplandığı iddiaları üzerine başlatılmıştı. Bu çerçevede “suç örgütü yöneticisi olmak”, “örgüte üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları gündeme gelmişti.

Son olarak gözaltına alınan Zafer Keleş’in, soruşturmada adı geçen bazı zanlıların talimatı doğrultusunda örgüte ait paraları belirlenen adreslere teslim ettiği öne sürüldü.

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