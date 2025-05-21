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TBMM Genel Kurulunda HSK'nin 5 yeni üyesi seçildi

TBMM Genel Kurulunda HSK'nin 5 yeni üyesi seçildi

TBMM Genel Kurulunda, Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçildi.

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Genel Kurulda, HSK'de boşalacak 5 üyelik için seçim yapıldı. İkinci tur oylamada 363 milletvekili oy kullandı, boş ve geçersiz oy çıkmadı.

Adayların ikinci turda aldığı oylar şöyle:

Yargıtay üyeleri arasından seçilecek birinci üyelik için aday listesi:

Ömer Faruk Aydıner (78)

Fuzuli Aydoğdu (204)

Mustafa Yapıcı (75)

Yargıtay üyeleri arasından seçilecek ikinci üyelik için aday listesi:

İbrahim Temir (133)

Hakan Türkön (25)

Hakan Yüksel (203)

Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üçüncü üyelik için aday listesi:

Seyfi Han (218)

Şerafettin Saka (42)

Ergün Şahin (102)

Danıştay üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi:

Kemal Açıkgöz (69)

Cengiz Aydemir (74)

Aysel Demirel (219)

Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi:

Hasan Oğuz Altınkaynak (136)

Figen Şaştım (7)

Alişan Tiryaki (217)

İkinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci turda en yüksek oyu alan 2 aday arasından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ad çekme usulü ile HSK üyeleri belirlendi.

Ad çekmede, Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK'nin yeni üyeleri olarak seçildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, HSK üyelik seçimi işleminin tamamlanmasının ardından saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

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