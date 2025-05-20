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Trump 'Altın Kubbe' ismindeki hava savunma sistemini tanıttı!

Trump 'Altın Kubbe' ismindeki hava savunma sistemini tanıttı!

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth açıklamalarda bulunuyor. Donald Trump 'Altın Kubbe' ismindeki hava savunma sistemini tanıtarak, 'Yeni savunma sistemi yapıyoruz. Altın Kubbe Demir Kubbe'den daha iyi." dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth açıklamalarda bulundu. Donald Trump "Altın Kubbe" ismindeki hava savunma sistemini tanıttı.

Trump, söz konusu sistemin füze saldırılarına karşı koruma sağlayacağını bildirirken; balistik, hipersonik ve seyir füzeleri dâhil her türlü saldırıya karşı gelebileceğini ifade etti.

Trump, sistemin görev süresi dolana kadar envantere katılması gerektiğini dile getirdi. Donald Trump, hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir teknolojiye sahip olduklarını belirtirken, sistemin bütün bileşenlerinin ABD'de üretileceğine dikkat çekti.

ABD Başkanı, Kanada'nın da sistemin bir parçası olmayı istediğini söyledi. Söz konusu hava savunma sistemi için başlangıçta 25 trilyon dolar ayrılacağı bildirilirken, toplamda 175 trilyon dolara mal olacağı ifade edildi.

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